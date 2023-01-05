Ведущая Екатерина Осадчая обратилась к поклонникам исполнителя, который еще в 2021 году выступавшему в Киеве.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская ведущая Екатерина Осадчая высказала свое мнение относительно конфликта, который недавно развернулся вокруг российского певца грузинского происхождения Валерия Меладзе. Свое мнение она высказала в своих Инстаграм-Сториз.

На вечеринке в Дубае артист, который в начала полномасштабной войны в Украине одним из первых высказался против проведения "спецоперации", ответил на украинское приветствие "Слава Украине".

После этого Меладзе выпустил пост-оправдание, в котором принял позицию "голубя мира", назвал войну "конфликтом", а россиян и украинцев "любимыми народами".

Ведущая Екатерина Осадчая обратилась к поклонникам исполнителя, который еще в 2021 году выступавшему в Киеве. Она выразила надежду, что такого больше не будет. Ведущая также заявила, что с 2014 года Меладзе боялся давать интервью, чтобы не заикаться о поддержке Украины.

"Надеюсь, что тема из Меладзе на концертах в Киеве закрыта навсегда? И все поклонники "танцев мотылька" перестанут рассказывать, что он за нас и вообще грузин? Кстати, после 14 года этот бравый грузин боялся давать интервью, ведь выразить свою поддержку Украине не мог. Но продолжал на убогой сцене без каких-либо элементов шоу собирать по несколько аншлагов подряд, ведь находились украинцы, скучавшие по ватной лирике", - отметила Катерина Осадчая.

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.