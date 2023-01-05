Евгений Клопотенко предложил украинцам приготовить картофельное пюре с квашеной капустой.

"Но как приготовить пюре, чтобы оно было немного необычным по вкусу? Очень просто – нужно лишь добавить еще какой-то ингредиент, у меня это будет квашеная капуста. Она придаст немного кисловатого приятного вкуса. Также, по моему мнению, важно то, как варить картофель для пюре. Во время варки нужно придать ему аромат, я выбрал лавровые листья и душистый перец, но вы можете экспериментировать с другими специями и даже овощами, например, вкусно будет еще добавить кусочек лука или раздавленный зубчик чеснока. И еще, конечно, более воздушную текстуру и нежный вкус придает сливочное масло", — советует звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:

5 картофелин среднего размера

100 г квашеной капусты

50 г сливочного масла

2 лавровых листа

3 горошины душистого перца

соль по вкусу

Очистите картофель и нарежьте его произвольными кусочками. Главное, чтобы они были примерно одинакового размера, тогда картофель приготовится равномерно. Залейте картофель водой, чтобы она полностью его покрывала. Добавьте 2 лавровых листа и 3 горошины душистого перца. Варите до готовности, это примерно 20 минут.

"В конце приготовления посолите по вкусу. Вытяните специи и слейте воду, но оставьте чуть-чуть, чтобы потом можно было довести пюре до нужной консистенции. Добавьте к картофелю 50 г сливочного масла и потолчите все вместе. Добавьте в пюре 100 г квашеной капусты и хорошо перемешайте. Подавайте сразу же", — объяснил Евгений Клопотенко.

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