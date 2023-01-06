Одной из участниц «МастерШеф», чья внезапная смерть потрясла украинцев, было всего 30 лет.

В Сети появилась видеонарезка из смешных моментов, произошедших на съемках шоу «МастерШеф» в течение разных сезонов.

Среди них украинцы заметили участниц, которых, к сожалению, уже нет среди живых.

«Татьяна, царство небесное!», «Стелла (((», «Видео со Стеллой вряд ли стоило относить к смешным», - пишут украинцы в YouTube.

Напомним, о смерти участницы "МастерШеф. Профессионалы-3" Стеллы Клименко стало известно в сентябре 2021-го года.

По словам друзей Стеллы, на отдыхе в Египте у нее внезапно остановилось сердце. Как вероятную причину называли осложнения после коронавируса.

Другие друзья девушки утверждали, что COVID-19 не мог стать причиной трагедии, поскольку Стелла переболела им зимой во время съемок шоу – именно поэтому досрочно покинула проект.

Стелла была не замужем, но известно, что несколько месяцев встречалась с парнем. Незадолго до роковой поездки в Египет пара разорвала отношения.

Участница кулинарного шоу МастерШеф – 4 Татьяна Катерновская скончалась в возрасте 63 лет 27 февраля 2015-го года.

Татьяна попала в реанимацию после жестокого избиения ее сыном и находилась в больнице на аппарате искусственного жизнеобеспечения, сообщал телеканал СТБ.

Сын нанес матери несовместимые с жизнью удары и женщина скончалась спустя несколько дней после побоев.



"Мы помним ее яркой, веселой, жизнерадостной и просто женщиной, которая любила жизнь. Нам вас будет очень не хватать!", – сообщала команда МастерШеф в Сети.

Напомним, что суперфинал МастерШеф. Битва сезонов стал для некоторых разочарованием.

Также сообщалось, что "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт необыкновенно вкусного картофельного пюре.

Кроме того, Politeka писала, что Евгений Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт ароматной выпечки.