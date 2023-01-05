Євген Клопотенко запропонував українцям приготувати картопляне пюре з квашеною капустою.

"Але як приготувати пюре, аби воно було трошки незвичним за смаком? Дуже просто – потрібно лише додати ще якийсь інгредієнт, в мене це буде квашена капуста. Вона надасть трохи кислуватого приємного смаку. Також, на мою думку, важливо те, як варити картоплю для пюре. Під час варіння потрібно надати їй аромату. Я обрав лаврове листя та духмяний перець, але ви можете експериментувати з іншими спеціями та навіть овочами. Наприклад, смачно буде ще додати шматочок цибулі чи роздушений зубчик часнику. І ще, звісно, більш повітряної текстури та ніжного смаку надає вершкове масло", — радить зірка "Мастер Шеф".

Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти:

5 картоплин середнього розміру

100 г квашеної капусти

50 г вершкового масла

2 лаврові листки

3 горошини духмяного перцю

сіль до смаку

Очистітькартоплю і наріжте її довільними шматочками. Головне, щоб вони були приблизно однакового розміру, тоді картопля приготується рівномірно. Залийте картоплю водою, щоб вона повністю її покривала. Додайте 2 лаврових листки і 3 горошини духмяного перцю. Варіть до готовності, це приблизно 20 хвилин.

"В кінці приготування посоліть до смаку. Витягніть спеції і злийте воду, але залиште трохи, щоб потім можна було довести пюре до потрібної консистенції. Додайте до картоплі 50 г вершкового масла і потовчіть все разом. Додайте в пюре 100 г квашеної капусти і добре перемішайте. Подавайте відразу ж", — пояснив Євген Клопотенко.

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