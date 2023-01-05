Своїм розчаруванням користувачі YouTube діляться у коментарях до останнього випуску «МайстерШеф. Битва сезонів».

Нагадаємо, переможцем «МайстерШеф. Битва сезонів» став Олександр Цвігун. Як виявилося, багато хто вболівав за Паву і був засмучений, коли до суперфіналу потрапив інший учасник.

«Дуже прикро за Паву, мало не плакав, коли він йшов, а коли прийшов на суперфінал і розплакався, то це взагалі, ще образливіше стало, він так поруч, але не там», «Я в шоці був, як він залишив проект»;

«Ох так прикро за Паву, він заслуговував на місце у суперфіналі. На мою думку, роли приготувати дуже легке завдання на такому важливому етапі. Сумно…», «Міцкевич має сказати велике спасибі Паві за те, що потрапив до суперфіналу. Я щиро вважаю, що приготувати роли на цьому етапі, особливо коли коли в інших явно конкурси складніші - нечесно…»;

«Паво, як мені хотілося, щоб ти виграв. Я за тебе весь сезон вболівала», «Блін... так шкода, що цей сезон підійшов до свого завершення. Усі фіналісти класні! Сашко молодець! Але я прям сльозу пустила, коли Пава пішов», «Не в образу Міцику, але Павчик на дві голови вище, ніж він по готуванні і стояти в суперфіналі мав він»;

"Я вважаю, що у Пави було незрівнянно важке завдання, ніж у інших. Міцик просто скрутив роли, Цвігун не зміг правильно готувати класичні страви, які повинен знати на зубок, а Білодід звичайно впорався з усім, бо він справді професіонал».

Додамо, що при цьому більшість глядачів згодні, що Цвігун був справді найсильнішим і його перемога заслужена.

Нагадаємо, що зйомки відбулися ще до повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну. Коментуючи свою перемогу, Цвігун зазначив, що тоді навіть не здогадувався про те, що на всіх чекає попереду.

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