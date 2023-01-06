Популярная украинская модель и блогерша Анна Неплях, которая получила титул "Мисс Украина-Вселенная", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила поклонников, показав необычные кадры из новой фотосессии.

Как оказалось, Анна отправилась в Вену и устроила там фотосессию в роскошном ресторане. Как видно, на новых фотографиях модель позирует в нежном белом платье замысловатого фасона с рюшами и кружевом, которое напоминает платье невесты. Волосы девушки распущены и украшены белым ободком, а на ее лице легкий макияж и уверенный взгляд.

В подписи к публикации Неплях написала: "Hello, Vienna!". А поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фотографии девушки, засыпая ее комплиментами:

"Откуда это платье? Просто огонь".

"Это не Wednesday, это Monday".

"Откуда это платье?".

"Гордость и предубеждение".

"Я вижу в стакане элайнер. Так знакомо, у меня только начало".

"Красивый образ".

"Нежный образ".

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