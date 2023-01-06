Популярная украинская балерина, многолетняя судья шоу "Танців з зірками" и директор Киевского хореографического колледжа Екатерина Кухар, которая вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательным новогодним фото с дочкой и поделилась эмоциями от своего отпуска.
Похоже, Катя вместе с детьми отправилась за границу на новогодние праздники. Ранее она выкладывала видео с горнолыжного курорта и развлечений на снегоходах. Теперь показала снимок с дочкой Настей, на котором они запечатлены в праздничной локации с гирляндами и Сантой.
В подписи к публикации Кухар поделилась эмоциями от этого отпуска: "Салаты доели, фильмы посмотрели (кстати, имею неплохую подборку, которой поделюсь), удовлетворила свой редкий guilty pleasure — полежать в постели смотря Netflix. Имела небольшой отпуск и успела сформировать множество планов и целей. Это затишье в жизни неплохо помогло все структурировать".
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать фото:
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"Сбросьте пожалуйста список фильмов".
"Очень краисвое пальто. Подскажите, где покупали?".
"Какая вы хорошенькая".
"Ждем подборку".
"Какое фото".
"Красавица".
"Фотография заряжает позитивом и приятными эмоциями!".
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