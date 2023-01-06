Популярная украинская балерина, многолетняя судья шоу "Танців з зірками" и директор Киевского хореографического колледжа Екатерина Кухар, которая вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательным новогодним фото с дочкой и поделилась эмоциями от своего отпуска.

Похоже, Катя вместе с детьми отправилась за границу на новогодние праздники. Ранее она выкладывала видео с горнолыжного курорта и развлечений на снегоходах. Теперь показала снимок с дочкой Настей, на котором они запечатлены в праздничной локации с гирляндами и Сантой.

В подписи к публикации Кухар поделилась эмоциями от этого отпуска: "Салаты доели, фильмы посмотрели (кстати, имею неплохую подборку, которой поделюсь), удовлетворила свой редкий guilty pleasure — полежать в постели смотря Netflix. Имела небольшой отпуск и успела сформировать множество планов и целей. Это затишье в жизни неплохо помогло все структурировать".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать фото:

"Сбросьте пожалуйста список фильмов".

"Очень краисвое пальто. Подскажите, где покупали?".

"Какая вы хорошенькая".

"Ждем подборку".

"Какое фото".

"Красавица".

"Фотография заряжает позитивом и приятными эмоциями!".

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Как сообщала Politeka, "Как хватает совести": Кухар из "Танців з зірками" показала развлечения с детьми и взбесила украинцев.

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