Знаменитая актриса, супруга Александра Божкова Анна Саливанчук в этот раз решила ответить на вопросы, которые интересуют украинцев.

На своей странице в Инстаграм Саливанчук поделилась многими откровениями и не забыла ответить на темы, которые и ее саму заинтересовали.

Если недавно Саливанчук рассказала, как справляется после обстрелов в Киеве и что дает ей силы идти дальше и продолжать не только работать, но и вдохновляться, то в этот раз была задета тема детей.

У звезды поинтересовались, желает ли она завести еще одного ребенка, после рождения двух сыновей:

«В теории очень – двух девочек, но на практике к этому не готова. Операция, корона, война – меня очень подкосило, еле сил на двоих хватает» - призналась Саливанчук.

Также Анна решила ответить на самые популярные вопросы украинцев и украинок, которые их интересовали в сети:

«Почему муж не поехал с вами?» - поинтересовались у звезды после того, как она уехала на очередной отдых с сыновьями, но так и не показала лицо мужа даже на праздники.

«В новогоднюю ночь был со мной, а потом уехал в Киев на работу» - рассказала Саливанчук.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.