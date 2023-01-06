Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая летом вынуждена была уволится с телеканала "Украина" и перешла работать на канал "ДОМ", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила в очаровательные кадры со своей старшей дочкой Дианой.

Как видно, Лилия с Дианой запечатлены на ледовом катке и с коньками на ногах. Судя по кадрам, они решили покататься на льду в родном городе телезвезды Черновцах, и как видно, настроение у них просто чудесное. К слову, посреди катка стоит очаровательная наряженная елочка.

На новых фото Ребрик запечатлена в теплой светлой куртке и джинсах, ее волосы распущены, а на лице нет макияжа. Диана тоже в теплой черно-белой курточке с темной шапкой на голове.

В подписи к публикации Лилия написала: "Еще одна традиция #мамаідоця вопреки обстоятельствам". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:

"Где этот каток?".

"Вы прекрасны".

"Класс, что есть лед!".

"Хорошо, что у вас традиции, а нам тоже хочется".

"Лилия, вы молодец. Очень красиво".

"Какие Вы замечательные".

"А я вас видела. Вы великолепны".

"Была на Вашем спектакле в Киеве, в Театре молодежи. Вы прекрасная актриса".

"Это нормально. Мы же не роботы".

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