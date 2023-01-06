Популярная украинская ведущая, знаменитая артистка Леся Никитюк не снимается в новых проектах, как это было раньше. Однако звезда интересуется другими вещами, показывает свои будни в сети и занимается с волонтерами для помощи ВСУ.
Также Леся старается общаться с фанатами, несмотря на периодические едкие комментарии, которые ей пишут в Инстаграм недоброжелатели. В этот раз Никитюк ответила на вопросы, которые интересовали людей больше всего.
Артистку поблагодарили за ее работу в прошлом году, на что она ответила: «Спасибо нашим ВСУ!».
Также она рассказала, что с ее новым сезоном «ЛеМаршрутки»:
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«Мы отсняли восемь серий. Готовы снимать следующие выпуски, ждем весточки от ВСУ. А пока что смотрите готовые на Ютубе!».
Также Никитюк выложила очаровательные фото, на которых показала себя в роскошном новогоднем образе.
В подписи к публикации Никитюк написала: "С Новым Победным 2023 годом! Вы загадали "то самое желание" вчера?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды.
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