Популярная украинская певица Алина Гросу, которая с начала войны оставалась в Украине, а недавно отправилась в Лос-Анжелес на учебу, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка опубликовала милое фото со своего визита в один из самых известных художественных музеев в США.

Как видно, на новой фотографии Алина запечатлена в галерее, она стоит рядом с картиной, как догадались фолловеры, художника Ван Гога. Перед камерой певица пояивлась в стильной черном пальто с открытым воротником. Ее волосы собраны в высокий пышных хвост, а на лице легкий макияж и сосредоточенный вид.

В подписи к публикации Гросу написала: "Немного о настоящем искусстве. Какие художники вам нравятся? Знаете, чья картина на фотографии? Они в числе тех, картины которых я вам вчера показывала (сохранила сверху в папке "Искусство"). А я, если выбирать не из современных, очень люблю Климта и Брейгеля. А еще почти всех художников-маринистов. За границей вечно бегаю в поиске их картин".

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