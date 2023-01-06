В семье украинского певца Олега Винника состоялось важное событие, о котором помнят и его поклонники.

На днях бэк-вокалистка и жена Винника Таюне отметила день рождения.

Четвертого января певице исполнилось 49 лет.

В связи с этим событием поклонники Олега Винника буквально засыпали Таюне поздравлениями и посвятили ей праздничное видео: «С Днем рождения!», «Вау!», «Прекрасно», «Дорогой, любимый, незаменимый наш Цветочек Таюне! Примите самые искренние пожелания! Крепкого Вам здоровья, личного счастья, неистощимой энергии и сил во всех делах. Пусть в Вашем доме всегда царят мир и согласие, в сердце – доброта, а в делах – мудрость и взвешенность. Пусть судьба и впредь будет благосклонна к вам, даря радость жизни, неверную удачу, верных и надежных друзей!», «Искренне поздравляю!».

Отметим, что официально артист ни разу не подтвердил, что действительно состоит в браке с Таюне, однако СМИ не только разузнали, как зовут их сына, но и подробности свадьбы, которая состоялась много лет назад.

Так, односельчане Винника с радостью рассказывали журналистам, как на праздник были приглашены около двухсот человек. По их словам, пара познакомилась во время учебы в Каневском училище культуры. Учительница Винника призналась, что расписывались молодожены в сельском клубе: «Мы были в клубе... расписывали их там. Потом пошли к памятнику Ленина, положили цветы».

Напомним, что сейчас Олег Винник живет в Германии и помогает ВСУ.

Также сообщалось, что Оля Полякова переделала песню, которую пела с Винником и теперь выступает с грузинским певцом.

Украинцы уже могли видеть их вместе на сцене грузинских «Танцев со звездами».