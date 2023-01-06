Катерина Осадчая призналась, что она не занимается спортом и не ходит в тренажерный зал с 24 февраля.

Украинская телеведущая Катерина Осадчая решилась на смелый шаг и пообещала своим подписчикам в Инстаграм честно ответить на любой их вопрос. Оказалось, что вопросов у фанатов знаменитости накопилось немало и касались они разнообразных сторон ее жизни. Свои ответы Катерина дала в Инстаграм-Сториз.

Телеведущая отметила, что несмотря на войну украинцам стоит делать все, что они планировали. Не отказываться от свадьбы, покупки нового песика или смены работы. Ведь неизвестно будет ли у нас шанс сделать это завтра, а так хоть мечта или планы воплотятся в жизнь.

"Стоит делать все, что планировали, делать предложение, выходить замуж, менять работу или заводить собачку. Ведь неизвестно будет ли этот шанс завтра. Стабильность - это мы сами, наше внутренние убеждение. Будет у нас оно - бедут и стабильность", - отметила Катерина Осадчая.

Также Катерина Осадчая призналась, что она не занимается спортом и не ходит в тренажерный зал с 24 февраля. При этом из-за стресса ей удалось немного похудеть.

"Стрес отбивает аппетит. В первые дни войны потеряла 5 кг и они уже не вернулись", - признала она.

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.