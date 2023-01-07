Популярная украинская певица Алина Гросу, которая с начала войны оставалась в Украине, а недавно отправилась в Лос-Анжелес на учебу, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка опубликовала видео со своего выступления в 2021 году и обратилась к поклонникам с неожиданным предложением.
Как оказалось, в ролике Алина показала фрагмент со своего сольного концерта в Дворце "Украина", который состоялся в 2021 году. Именно тогда она впервые представила украинцам свою песню "Абракадабра". Позже поклонники начали спрашивать у Алины, почему она не выпустила официальный релиз этой песни с открытым доступом. Как оказалось, с началом войны певица не стала ее выпускать, потому что композиция на русском языке. Теперь же Гросу предложила конкурс – перевести трек на украинский или английский язык и получить за это деньги.
"Друзья, очень много получаю письма и запросы о релизе песни "АБРАКАДАБРА", которую я представила на своем сольном концерте в столичном Дворце "Украина" в ноябре 2021г. Это полное выступление я выкладываю в YouTube для того, чтобы объявить конкурс на лучший перевод на украинский или английский языки. Отправляйте свои варианты до 1 февраля 2023 г. на email – grosuabrakadabra@gmail.com. Мы представляем официально именно ту версию песни, и автор получит денежное вознаграждение!", - напсиала артистка.
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