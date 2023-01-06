Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка влітку змушена була звільнитися з телеканалу "Україна" і перейшла працювати на канал "ДОМ", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала у чарівні кадри зі своєю старшою донькою Діаною.
Як видно, Лілія з Діаною відбиті на льодовій ковзанці і з ковзанами на ногах. Судячи з кадрів, вони вирішили покататися на льоду у рідному місті телезірки Чернівцях, і, очевидно, настрій у них просто чудовий. До речі, посеред ковзанки стоїть чарівна вбрана ялинка.
На нових фото Ребрик зафіксована у теплій світлій куртці та джинсах, її волосся розпущене, а на обличчі немає макіяжу. Діана теж у теплій чорно-білій курточці з темною шапкою на голові.
У підписі до публікації Лілія написала: "Ще одна традиція #мамаїдоця всупереч обставинам". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артистки:
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"Де ця ковзанка?".
"Ви прекрасні".
"Клас, що є крига!".
"Добре, що у вас традиції, а нам теж хочеться".
"Лілія, ви молодець. Дуже красиво".
"Які Ви чудові".
"А я вас бачила. Ви чудові".
"Була на Вашій виставі у Києві, у Театрі молоді. Ви чудова актриса".
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