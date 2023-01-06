Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка влітку змушена була звільнитися з телеканалу "Україна" і перейшла працювати на канал "ДОМ", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала у чарівні кадри зі своєю старшою донькою Діаною.

Як видно, Лілія з Діаною відбиті на льодовій ковзанці і з ковзанами на ногах. Судячи з кадрів, вони вирішили покататися на льоду у рідному місті телезірки Чернівцях, і, очевидно, настрій у них просто чудовий. До речі, посеред ковзанки стоїть чарівна вбрана ялинка.

На нових фото Ребрик зафіксована у теплій світлій куртці та джинсах, її волосся розпущене, а на обличчі немає макіяжу. Діана теж у теплій чорно-білій курточці з темною шапкою на голові.

У підписі до публікації Лілія написала: "Ще одна традиція #мамаїдоця всупереч обставинам". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артистки:

"Де ця ковзанка?".

"Ви прекрасні".

"Клас, що є крига!".

"Добре, що у вас традиції, а нам теж хочеться".

"Лілія, ви молодець. Дуже красиво".

"Які Ви чудові".

"А я вас бачила. Ви чудові".

"Була на Вашій виставі у Києві, у Театрі молоді. Ви чудова актриса".

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