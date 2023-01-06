Популярна українська модель та блогерка Анна Неплях, яка здобула титул "Міс Україна-Всесвіт", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу дівчина вразила шанувальників, показавши незвичайні кадри з нової фотосесії.

Як виявилося, Анна вирушила до Відня та влаштувала там фотосесію у розкішному ресторані. Як видно, на нових фотографіях модель позує в ніжній білій сукні хитромудрого фасону з рюшами і мереживом, яке нагадує сукню нареченої. Волосся дівчини розпущене та прикрашене білим обідком, а на її обличчі легкий макіяж та впевнений погляд.

У підписі до публікації Неплях написала: Hello, Vienna!. А шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нові фотографії дівчини, засинаючи її компліментами:

"Звідки це плаття? Просто вогонь".

"Це не Wednesday, це Monday".

"Звідки це плаття?".

"Гордість та упередження".

"Я бачу у склянці елайнер. Так знайомо, у мене лише початок".

"Гарний образ".

"Ніжний образ".

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