Популярна українська балерина, багаторічна суддя шоу "Танців із зірками" та директор Київського хореографічного коледжу Катерина Кухар, яка разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася чарівним новорічним фото з донькою та поділилася емоціями від своєї відпустки.

Схоже, Катя разом із дітьми вирушила за кордон на новорічні свята. Раніше вона викладала відео з гірськолижного курорту та розваг на снігоходах. Тепер показала знімок із донькою Настею, на якій вони відбиті у святковій локації з гірляндами та Сантою.

У підписі до публікації Кухар поділилася емоціями від цієї відпустки: "Салати доїли, фільми подивились (до речі, маю непогану підбірку, якою поділюсь), вдовільнила свій рідкісний guilty pleasure — полежати вдосталь в ліжку дивлячись Netflix. Мала невеличку відпустку та встигла сформувати безліч планів та цілей. Це затишшя в житті непогано допомогло все структурувати".

Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати фото:

"Скиньте, будь ласка, список фільмів".

"Дуже гарне пальто. Підкажіть, де купували?".

"Яка ви гарненька".

"Чекаємо на добірку".

"Яке фото".

"Красуня".

"Фотографія заряджає позитивом та приємними емоціями!".

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