Молодая жена Виктора Павлика похвалилась развлечениями с супругом, но получила много неоднозначных комментариев.

Как сообщает Politeka.net, Катерина Репяхова живет вместе с Павликом несмотря на существенную разницу в возрасте и скандалы. Причем ранее она даже намекала из-за этого на развод, но быстро передумала после публичных разбирательств.

В этот раз Репяхова показала, как они танцевали вместе с мужем под исполнение вживую оркестра, одетого в национальные украинские костюмы.

«Неожиданная импровизация. Муж пригласил на танец 😁» - пишет Репяхова.

В сети принялись реагировать на пост по-своему:

«Но вы только посмотрите на Михасика: он видит пример здорового поведения родителей; Главное, чтобы им было комфортно друг с другом. А кому мозолит глаза - прекрасная кнопка "отписаться";

Разницу в возрасте действительно заметно..но блин...выглядят счастливо; Катя, оденьте наконец своего мужа прилично! Купите нормальные брюки ему😂; Хотя бы Виктору Франковичу одели штанишки человеческие, он же народный артист Украины, что за спортивки?

Боже, зачем такое выставлять посмешище. Дед с внучкой; Фуууу, как такое может быть, родителю ребенка родить)».

Вместе с Виктором Павликом Катерина растит маленького сына Михаила, а также часто отправляется на отдых, рассказывает о жизни в Инстаграм и даже скандалы выставляет напоказ.

Напомним, что молодая жена украинского артиста Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

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