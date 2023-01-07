Популярный украинский телеведущий, Владимир Остапчук, который недавно расстался со второй женой Кристиной Горняк после нескольких лет отношений, поделился в своем Instagram неожиданным откровением. Шоумен не часто или очень сдержанно комментирует свою личную жизнь, однако, от внимания фанатов не ускользнул тот факт, что Вова расстался с Горняк.

А в этот раз опубликовал фото с детьми от первого брака с Еленой Войченко, и начал раскаиваться за свои поступки в подписи к публикации.

"Много вопросов об Елене, детях и наших нынешних отношениях. Я сделал много глупостей. Есть вещи, которые нельзя было говорить или делать, никогда и никому. Мне за них досадно и стыдно, но это был я. Поэтому ответственность за них несу я сам полностью и еще долго буду нести", - написал Остапчук.

Пользователи тут ж принялись комментировать новую публикацию Владимира:

"Вова, а возможно, эти глупости нужны были, чтобы взглянуть на жизнь под другим углом".

"Все в ваших руках, дети должны иметь счастливых родителей, не смотря вместе они живут или отдельно".

"У Вас же такие клятвы были друг другу? Почему разошлись с Кристиной?".

"А я не понимаю этих извинений. За что? У кого? Для чего? Не верны приоритеты в жизни, извините, это мое мнение".

"Все это было напрасно. Главное – понять ошибки".

"Теперь стройте крепкие отношения с Екатериной и не совершайте прошлых ошибок".

"Вы же плакали на свадьбе".

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