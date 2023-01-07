Популярная украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая с начала войны вместе со своим коллективом активно гастролирует с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо делится яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Саша выложила необычное фото со своим коллективом и анонсировала новые концерты за границей.
Как видно, на новой черно-белой фотографии Александра запечатлена в компании своих парней из группы Дмитрия Мазуряка и Никиты Будаша, а также ребят из шоу-балета. Снимок получился очень необычным, на нем можно заметить, как Саша похудела, на ней необычный наряд, а парни держат в руках огромные буквы.
В подписи к публикации Зарицкая написала: "Наконец-то можем анонсировать еще три концерта уже в феврале. 3.02 увидимся с вами в Кракове, 4.02 – в Праге, 5.02 – в Братиславе. Ссылки на билеты уже в сторону, так что не медлите! Очень ждем встречи с вами".
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Александры:
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"Люблю".
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