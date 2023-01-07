Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая имеет собственную школу танцев и вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациям на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась очаровательным фото и поздравила украинцев с Рождеством.

Как видно, на новой фотографии Илона появилась в новом образе, она запечатлена в праздничной локации с соответствующим декором. Перед камерой она появилась в широких джинсах, удлиненной клетчатой рубашке и темно-синем оверсайз-пиджаке. Ее волосы собраны в небрежную прическу, а на лице легкий макияж и веселая улыбка.

В подписи к публикации Гвоздева лаконично написала: "Поздравляю всех с Рождеством. Желаю мира, семейного уюта и здоровья!". Украинцы не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Взаимно!".

"Миру вашей семье".

"Мира! Христос Рождается".

"Поздравляю всю семью с Рождеством".

"С праздником! Пусть Бог хранит вашу семью!".

"Так мы уже отпраздновали 25-го, что это за двойные стандарты?".

"Малышка, большое спасибо! Слава Украине! Хорошего настроения тебе".

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