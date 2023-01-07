Популярный украинский исполнитель, репер и продюсер Потап (Алексей Потапенко), который несколько лет назад женился с певицей Настей Каменских, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист посвятил свой пост празднику Рождества и обратился к украинцам.

Как видно, свой пост Потап сопроводил фотографией, на которой он запечатлен в красной локации с ярким светом. Перед камерой он появился в теплом белом свитере и темной куртке, он с серьезным лицом смотрит в объектив.

В подписи к публикации Алексей написал необычное поздравление украинцам: "Поздравляю с Рождеством украинцев, бесстрашно борющихся за ценности независимости и национальной самостоятельности в сложные условия войны. Лично думаю о вас, и спешу поздравить всех по случаю. Давайте надеяться, что предстоящее Рождество благодаря вашим усилиям будет Мирным!".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Потапа:

"С Рождеством".

"Всех с Рождеством".

"Настоящий мужчина. С Рождеством".

"Вы молодец, Потап".

"Потап воскрес! Потому что последние новости переполох сделали".

"Настя где? Без нее фотка так себе".

"Прекрасно!".

"С праздником! Победы нам".

"С Рождеством, наш родненький народ".

"С праздником, дорогие украинцы. Слава Украине! Слава героям!".

"С Рождеством, родные незнакомцы".

"Спасибо, Потап! Вашу семью тоже с Рождеством!".

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