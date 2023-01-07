На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что Германия вслед за Соединенными Штатами решила предоставить Украине систему ПВО Patriot и 40 БМП Marder. Вашингтон пообещал предоставить Киеву боевые машины пехоты Брэдли (фото 2), а также впервые передает ВСУ зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационной наводкой.

«И многое другое – менее публичное и совсем не публичное», - так новости о новом оружии прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Маричка Падалко отметила, что ВСУ поразили расположение россиян на оккупированной Херсонщине вблизи Крыма. Гавриловка Вторая может стать для оккупантов второй Макеевкой.

"Руководителя ячейки Пласта в Изюме Олега Ефименко замучили россияне во время оккупации. Его тело смогли идентифицировать в братской могиле с помощью ДНК. Его, как и детского поэта Вакуленко, россиянам сдали местные", - рассказала ведущая.

В Днепре был демонтирован памятник русскому ученому и поэту Ломоносову (видео 4). В Киеве, между тем, до сих пор стоит памятник Щорсу и не только.

Гражданин рф в Киеве, у которого истек срок легального пребывания в Украине, разрисовал свой российский паспорт, только чтобы его не выслали в россию. В настоящее время его дело рассматривает Национальная полиция Украины (фото 5).

Украина пока не забывает Рождество на 7 января. Рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской впервые проведет настоятель Православной церкви Украины Эпифаний. В Национальной полиции сообщили, что готовятся "к обеспечению публичной безопасности и порядка" в Лавре. Также с рождественскими поздравлениями к украинцам обратился Зеленский (видео 7). Украинцев с грядущим Рождеством поздравили также военные (видео 8).

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.