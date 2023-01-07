В этот раз на своей странице в Instagram артистка поделилась клипом под названием «Да будет нам Свет», созданным специально к праздникам. Музыка и видео авторские.
"Мой музыкальный подарок на Сочельник! Всем украинцам! 🙏 Позвольте помолиться, как когда-то… К Солнцу 🌞 Вот текст поговорки, которую я сама создала на основе моих поисков украинской этники в Карпатах. Это моя авторская «Примовка к Солнцу» по аутентичным традициям", – написала Руслана Лыжичко под видео.
Певица добавила, что в Карпатах по-прежнему сохраняются эти традиции.
"Проговаривать... произнести чем больше добрых светлых, вдохновляющих слов... с особой вибрацией голоса... Слова от Сердца. Произнося чем больше таких слов, мы и создаем больше Света! Это действительно наше... так действительно было когда-то... мы желали друг другу Света... И я нашла уникальную фразу, в которой вся суть Примовки. «Да будет нам Свет» ✨", — подчеркнула артистка.
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"Я желаю нам Солнца
Пусть взойдет и не заходит
Пусть взойдет… пусть восходит
Взойдет солнце-солнце
И весну нам родит
Весну родит
Весну теплую, ясную
Яркую, как Солнце
Пусть нам всю Силу Света
Навеет, навеет
Силу навеет
Все свет навеет", - зачитала Руслана.
Напомним, Руслана Лыжичко показала, чем она занималась в Греции.
Как сообщала Politeka, звезда "Евровидения" Руслана за границей поделилась трагической историей.
Также Politeka писала, что звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко попросила о помощи, записав новое видеообращение.