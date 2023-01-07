Популярная певица, первая победительница "Евровидения" от Украины Руслана Лыжичко сделала украинцам подарок на Рождество и Новый год.

В этот раз на своей странице в Instagram артистка поделилась клипом под названием «Да будет нам Свет», созданным специально к праздникам. Музыка и видео авторские.

"Мой музыкальный подарок на Сочельник! Всем украинцам! 🙏 Позвольте помолиться, как когда-то… К Солнцу 🌞 Вот текст поговорки, которую я сама создала на основе моих поисков украинской этники в Карпатах. Это моя авторская «Примовка к Солнцу» по аутентичным традициям", – написала Руслана Лыжичко под видео.

Певица добавила, что в Карпатах по-прежнему сохраняются эти традиции.

"Проговаривать... произнести чем больше добрых светлых, вдохновляющих слов... с особой вибрацией голоса... Слова от Сердца. Произнося чем больше таких слов, мы и создаем больше Света! Это действительно наше... так действительно было когда-то... мы желали друг другу Света... И я нашла уникальную фразу, в которой вся суть Примовки. «Да будет нам Свет» ✨", — подчеркнула артистка.

"Я желаю нам Солнца

Пусть взойдет и не заходит

Пусть взойдет… пусть восходит

Взойдет солнце-солнце

И весну нам родит

Весну родит

Весну теплую, ясную

Яркую, как Солнце

Пусть нам всю Силу Света

Навеет, навеет

Силу навеет

Все свет навеет", - зачитала Руслана.

Напомним, Руслана Лыжичко показала, чем она занималась в Греции.

Как сообщала Politeka, звезда "Евровидения" Руслана за границей поделилась трагической историей.

Также Politeka писала, что звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко попросила о помощи, записав новое видеообращение.