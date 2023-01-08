В этот раз на своей странице в Instagram хореограф, который сразу после полномасштабного вторжения рф выехал за границу и пока не собирается возвращаться, показал кадр с новой фотосессии и поразил видом с отросшей бородой.

"Прощай, прощай, goodbye, 2022…👋🏻", - написал Влад Яма под фотографией.

На публикацию отреагировал ведущий Анатолий Анатолич, также вывезший свою семью в США, но он, в отличие от Ямы, имеет полное право на выезд за границу, ведь воспитывает троих малолетних детей. "Святой Николай, так вот какой ты...", - написал Анатолич в комментариях.

Но танцору, как всегда, досталась щедрая порция критики за "бегство" и нежелание возвращаться в Украину:

"Что ты есть, что нет - свободен...";

"Стыдно";

"Решил на украинском заговорить, чтоб простили и приняли, всё забыли! Но нет уж!";

"Сплошное самолюбование...".

Ранее Влад Яма в интервью Славе Демину рассказывал, что пересек границу еще до того, как мужчинам запретили выезжать из страны.

"Первые несколько часов 24-го, когда это все началось, мы с женой начали обсуждать на всякий случай варианты: вот что мы будем делать, если российские военные придут в наш дом. Вот что делать реально. И если они будут с оружием, а я без. Что я могу сделать, как я могу защитить свою семью", - заявил танцор.

Напомним, молодую жену Виктора Павлика подвергли критике после семейного видео.

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