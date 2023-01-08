Популярная украинская модель и блогерша Анна Неплях, которая получила титул "Мисс Украина-Вселенная", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила поклонников, показав необычное фото с подругой.
Как оказалось, после Австрии Анна отпарилась в Швейцарию, где вышла на прогулку со своей подругой. Перед камерой девушки запечатлены у красивой наряженной елки, видимо, рядом с отелем, геолокацию которого Аня оставила. Как видно, модель вышла на прогулку в роскошной светлой шубе, под которой видно розовое платье, а на ее ногах белоснежные ботинки. Свой образ девушка дополнила маленькой сумочкой, ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.
В подписи к публикации Неплях написала: "Такой теплый вечер Рождества". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию модели:
"Невероятная и вы, и шуба".
"Очень красивые девочки, королевы".
"Вау, шуба с рыси – это уровень. Красотки".
"Что за бренд шубы у Киры?".
"Эта дружба, как пример для всех девушек".
"Шуба просто огонь".
"Иконы".
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