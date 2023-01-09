8 января ушел из жизни известный украинский композитор, музыкант-мультиинструменталист, продюсер и режиссер Сергей Круценко. Трагическим известием на своей странице в Instagram поделился певец Дэвид Аксельрод.

"Спасибо тебе за веру в меня, за первую написанную песню, за первый сольный концерт, за все то творчество, что мы делали вместе…. Ты меня Научил чувствовать музыку…. В ​​последнее время ты мне снился… и я вспоминал в последнее время очень часто нашу поездку в Америку, как бродили на Тайм сквер и ночной треп по Бруклинскому мосту… дождь, хижина на брайтон бич, и грандиозные планы на жизнь… Я обещаю, что мы все сделаем… Спасибо тебе, я буду скучать», — написал артист после смерти своего творческого друга Сергея Круценко.

Украинцы в комментариях выражают соболезнования: "Светлая память, держитесь😢", "Теперь вы будете за двоих. Мы вас любим".

Добавим, ранее Дэвид Аксельрод и его супруга продюсер Елена Мозговая поделились с поклонниками патриотическим решением: они решили полностью отказаться от языка страны-оккупанта и перейти в общении на украинский.

"Приняли решение пользоваться даже в быту исключительно на украинском. Потому что в профессиональном плане мы это сделали еще в 2014. Мне, конечно, немного сложно, но кто обещал, что в жизни будет легко 😎😂. А язык наш прекрасный! Красивый, мелодичный, разнообразный, совершенный", - подчеркнул артист.

Напомним, молодую жену Виктора Павлика подвергли критике после семейного видео.

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