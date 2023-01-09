В этот раз на своей странице в Instagram модельер показал украинкам самые ожидаемые тренды в одежде на 2023 год, чтобы уже сейчас знать, чем пополнять свой гардероб.

В 2023 году, по словам Андре Тана, в моде будет царить многообразие: от классического нюда до ярких, соблазнительных и многослойных луков.

Главный тренд зимы – это шуба из искусственного меха. В моде будут как классические варианты под натуральный мех, так и цветные модели в стиле оверсайз, поэтому этот тренд на любой вкус и цвет.

Джинсовая классика. Деним не покидает пьедестал трендов уже несколько лет. И в ближайшее время явно не намерен сдавать свои позиции. В этом сезоне джинс будет очень популярен – мы будем носить не только классику, но и вываренную, умышленно состаренную джинсу.

Третье - тренд на маскулинность.

"Хорошие новости для тех, кто давно хотел отобрать ту самую рубашку у своего парня или мужа. В этом году стоит обратить внимание на мужские вещи. Маскулинные комплекты по типу брючного костюма двойки или тройки, дополненные женственными деталями, чтобы достичь большего контраста, — гарант стильного образа!", — пишет дизайнер.

Кожаные тотал луки были актуальны и в предыдущем году, но популярность на них будет только набирать обороты. Кожа еще долго будет в тренде, так что доставайте все ваши косухи и кожаные брюки (только помните, что уместнее будет выбирать оверсайз модели).

Также Андре Тан добавил, что в моде будут корсеты. Они помогут подчеркнуть талию и формы, сделают фигуру более утонченной, а образ немного дерзким. Корсеты уместно одевать на платья или рубашки, а также на обнаженное тело — корсеты в бельевом стиле остаются на пике популярности, поэтому присмотритесь к ним, если у вас еще нет такого в гардеробе.

Напомним, Андре Тан показал, какая верхняя одежда будет актуальна этой зимой, а что носить не стоит.

Как сообщала Politeka, Андре Тан признался, как рождение дочери изменило его жизнь.

Также Politeka писала, что Андре Тан показал украинкам топ самых актуальных сапог.