Известная украинская балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар пожаловалась на то, как начался ее год.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда откровенно рассказала, какие проблемы ее настигли в последнее время, и сделала важное объявление.

"Ирония наше все. Год начался "как надо"! 😅

🖇29 декабря впервые в жизни началась аллергия (пока не могу выяснить на что, наверное на все и сразу)

🖇31-го с 22:00 до 02:00 слезы текли так, что маленькое ведерко точно наплакала.

6-го января слегла с температурой и со всеми признаками простуды.

Не знаю… кто пишет сценарий моей жизни, но сценариста нужно немедленно заменить!", – признается Екатерина Кухар.

Она также сделала украинцам интересное предложение, объявив кастинг.

"❗️❗️❗️Внимание! Проходит кастинг. Ищу креативного фантазера-писателя с хорошим чувством юмора, sometimes… черного, альтруиста, мечтателя, чтобы не сойти с ума. Creative person способную на чудеса, имеющую навыки коммуникации с небесной канцелярией. С бесконечным светом внутри и верой в добро. Чтобы жизнь из фильма ужасов превратилась хотя бы в мелодраму. CV жду почту. Знаете ли таких? )) Святого Николая сразу вычеркиваем, он уже был… пока не справился 🤫", — пишет балерина.



Екатерина Кухар также в шутку добавила, что ей, наверное, нужно немного ограничить пребывание с детьми.

Напомним, Кухар из "Танці з зірками" с мужем попросили украинцев о помощи.

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар попала в неприятности.

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" поразила украинцев реакцией на скандал с Илоном Маском.