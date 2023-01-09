В этот раз на своей странице в Instagram звезда откровенно рассказала, какие проблемы ее настигли в последнее время, и сделала важное объявление.
"Ирония наше все. Год начался "как надо"! 😅
🖇29 декабря впервые в жизни началась аллергия (пока не могу выяснить на что, наверное на все и сразу)
🖇31-го с 22:00 до 02:00 слезы текли так, что маленькое ведерко точно наплакала.
6-го января слегла с температурой и со всеми признаками простуды.
Не знаю… кто пишет сценарий моей жизни, но сценариста нужно немедленно заменить!", – признается Екатерина Кухар.
Она также сделала украинцам интересное предложение, объявив кастинг.
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"❗️❗️❗️Внимание! Проходит кастинг. Ищу креативного фантазера-писателя с хорошим чувством юмора, sometimes… черного, альтруиста, мечтателя, чтобы не сойти с ума. Creative person способную на чудеса, имеющую навыки коммуникации с небесной канцелярией. С бесконечным светом внутри и верой в добро. Чтобы жизнь из фильма ужасов превратилась хотя бы в мелодраму. CV жду почту. Знаете ли таких? )) Святого Николая сразу вычеркиваем, он уже был… пока не справился 🤫", — пишет балерина.
Екатерина Кухар также в шутку добавила, что ей, наверное, нужно немного ограничить пребывание с детьми.
Напомним, Кухар из "Танці з зірками" с мужем попросили украинцев о помощи.
Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар попала в неприятности.
Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" поразила украинцев реакцией на скандал с Илоном Маском.