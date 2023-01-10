Для многих громкий скандал в семье актера и сценариста студии "Квартал 95" Руслана Ханумака стал шоком, для некоторых подтверждением того, что брак лишь казался идеальным.

Напомним, о неизбежном разводе сообщила жена Ханумака - известная украинская блоггер и журналистка Алина Шаманская.

По ее словам, возникшая ситуация не является причиной развода, но она стала феерической последней точкой.

Новость ошеломила друзей и близких Шаманской.

Так, актриса Наталья Денисенко сказала, что шокирована: «О, божеееее, Алинкаааааа. У меня шок…».

«Алина, это power» - отреагировала блоггер и жена «Холостяка» Никиты Добрынина Даша Квиткова, добавив также эмодзи поддержки.

«Все будет хорошо», – заверила Шаманскую победительница шоу «Холостояк-10» Даша Ульянова.

Также свою поддержку Алине выразила блоггерша, актриса и певица Анна Тринчер.

«Шок», – прокомментировала печальную новость певица Екатерина Бужинская.

В комментариях к сообщению жены Руслана некоторые признались, что их развод не стал неожиданностью. Мол, они давно догадывались, что у супругов большие проблемы:

«Ожидаемо, мы просто ждали пока вы скажете об этом»,

«На сколько я поняла, они уже, пожалуй, год не вместе. Год как имеют разные интересы и жизнь. Кто знает причину развода? А может, его тоже что-то не устраивало? Я не защищаю Руслана, но мы не знаем что там произошло»,

«Что-то так и замечалось давно, что вы не вместе, теперь только подтвердилось», «Пробито дно просто, что Алхим конченая, что ваш муж какой-то глупый… Простите. Все будет хорошо",

«Просто повод для извержения давно спавшего вулкана, и все и так было заметно, не нужно было вам прям так феерично об этом сообщать».

Напомним, у звезд Квартал 95 полились слезы прямо на сцене.

Также сообщалось, что супруга продюсера "Квартал 95" дала совет украинцам на отдыхе.

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