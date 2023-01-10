Популярная украинская модель и блогерша Анна Неплях, которая получила титул "Мисс Украина-Вселенная", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила поклонников кадрами со своего отдыха на горнолыжном курорте за границей.
Отметим, ранее Анна показывала фанатам фото с геолокацией в Швейцарии, похоже, именно там она решила покататься на лыжах. Судя по кадрам, модель здорово провела время, на снимках она позирует в полной экипировке со шлемом, очками и лыжами. Также она показала видео, на котором можно увидеть ее покатушки, и выглядит она при это очень уверенно.
В подписи к публикации Неплях написала: "Горнолыжный сезон в разгаре". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новые фото и видео девушки, засыпая ее комплиментами и лайками:
"Просто порадуюсь хорошим фото и отдыху Ани".
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