Популярная украинская модель и блогерша Анна Неплях, которая получила титул "Мисс Украина-Вселенная", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила поклонников кадрами со своего отдыха на горнолыжном курорте за границей.

Отметим, ранее Анна показывала фанатам фото с геолокацией в Швейцарии, похоже, именно там она решила покататься на лыжах. Судя по кадрам, модель здорово провела время, на снимках она позирует в полной экипировке со шлемом, очками и лыжами. Также она показала видео, на котором можно увидеть ее покатушки, и выглядит она при это очень уверенно.

В подписи к публикации Неплях написала: "Горнолыжный сезон в разгаре". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новые фото и видео девушки, засыпая ее комплиментами и лайками:

"Просто порадуюсь хорошим фото и отдыху Ани".

"Атмосферно".

"Тренер исправился".

"Еще не до конца… у меня все равно есть претензии".

"Огонь".

"Горячо-горячо".

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