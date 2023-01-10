Популярный украинский кулинар, шоумен и блогер Евгений Клопотенко, который был победителем одного из сезонов шоу "Мастер Шеф", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз ресторатор показал забавное видео, на котором готовит удивительные плюшки с вареньем.

По словам Евгения, это блюдо будет очень кстати приготовить в период рождественских праздников, но при этом он почеркнул, что это совсем необязательно. "Дайте себе время на распробовать, привыкнуть, а уже потом готовьте в специальные даты, чтобы усиливать праздничность момента", - подчеркнул повар.

"В миску выливаете 250 мл теплого молока, добавляете столовую ложку сахара, перемешиваете, добавляете 30 г живых дрожжей, снова перемешиваете, всыпаете 2 ст. л. муки (на все пышки вы должны взять 500г и как раз 2 столовые ложки оттуда добавить в молоко с дрожжами). Отставляете на 15 минут, чтобы дрожжи очнулись. Отдельно смешиваете 4 желтка с 1 яйцом, 100г сахара с остатками муки и вымешиваете однородную массу. Туда же затем добавляете 50г сливочного масла, выстоявшую 15 минут опару, цедру апельсина и замешиваете тесто. Тесто после этого должно постоять 1 час. Затем раскатываете тесто и делаете как на видео: вырезаете кружок, добавляете внутрь абрикосовое варенье, закрываете другим кружком, слепляете. Пышки должны отстояться в собранном состоянии еще 20 минут. Затем жарите в разогретом масле по 2 минуты с каждой стороны (для фритюра вам нужно 500 мл масла), даете остыть и присыпаете сахарной пудрой. Вот и все. Вы приготовили кое-что очень важное для Украины", - рассказал свой рецепт Евгений.

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