Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая до войны была ведущей шоу "Світське життя", а теперь занимается социальным проектом по поиску пропавших людей, часто делится с поклонниками новостями и подробностями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда показала фото в вышиванке и рассказала, над чем работает вместе с министром реинтеграции.

"Несколько месяцев назад я присоединилась к координационному штабу по возвращению украинцев из оккупации и россии через третьи страны. Я еще не рассказывала об этом, но могу поделиться наработками. Штаб проводит совещания, под руководством @iryna_vereshchuk, на которых поднимаются важные вопросы для многих украинцев", - написала Катя и детально описала, что именно было сделано за последние несколько месяцев.

В конце поста Осадчая обратилась к украинцам с предложением задавать вопросы в комментариях и пообещала по возможности на них отвечать. Стоит отметить, что пользователи тут же начала засыпать телезвезду вопросами по теме возвращения в Украину, оформления документов, а также рассказывать о проблемах, с которых сталкиваются в других странах.

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