Однієй з учасниць «МастерШеф», чия раптова смерть вразила українців, було лише 30 років.

У Мережі з'явилася відеонарізка зі смішних моментів, що відбулися на зйомках шоу «МастерШеф» упродовж різних сезонів.

Серед них українці помітили учасниць, яких, на жаль, уже нема серед живих.

«Тетяно, царство небесне!», «Стелла (((», «Відео зі Стеллою навряд чи варто було відносити до смішних», - пишуть українці у YouTube.

Нагадаємо, про смерть учасниці "МайстерШеф. Професіонали-3" Стелли Клименко стало відомо у вересні 2021 року.

За словами друзів Стелли, на відпочинку в Єгипті в неї раптово зупинилося серце. Як ймовірну причину називали ускладнення після коронавірусу.

Інші друзі дівчини стверджували, що COVID-19 не міг стати причиною трагедії, оскільки Стелла перехворіла на нього взимку під час зйомок шоу – саме тому достроково покинула проект.

Стелла була незаміжня, але відомо, що кілька місяців зустрічалася з хлопцем. Незадовго до фатальної поїздки до Єгипту пара розірвала стосунки.

Учасниця кулінарного шоу МастерШеф – 4 Тетяна Катерновська померла у віці 63 років 27 лютого 2015 року.

Тетяна потрапила до реанімації після жорстокого побиття її сином і перебувала у лікарні на апараті штучного життєзабезпечення, повідомляв телеканал СТБ.

Син завдав матері несумісних з життям ударів і жінка померла через кілька днів після побоїв.



"Ми пам'ятаємо її яскравою, веселою, життєрадісною і просто жінкою, яка любила життя. Нам вас дуже не вистачатиме!", - повідомляла команда МайстерШеф у Мережі.

Нагадаємо, що суперфінал МайстерШеф. Битва сезонів стала для деяких розчаруванням.

Також повідомлялося, що "Майстер Шеф" Клопотенко дав рецепт надзвичайно смачного картопляного пюре.

Крім того, Politeka писала, що Євген Клопотенко із "Майстер Шеф" показав рецепт ароматної випічки.