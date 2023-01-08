Відомий кухар, «МастерШеф» Євген Клопотенко цього разу висловився про те, як потрібно новий рік починати з уміння, яке стане вашою базою і стабілізуватиме щоразу, коли незрозуміло, що відбувається.
«Я вірю, що готувати домашню їжу – саме таке вміння. Тому що зварив борщу, наліпив котлет чи спік пиріг і вже відчуваєш чудові емоції. Тобі добре, коханим людям добре і світ здається лагіднішим до тебе. Якось це так. Тож готуйте» - ділиться Клопотенко.
Він нагадав, що заради цього створив добірку, яка допоможе багатьом українцям готувати салати, супи, другі страви, м'ясо, рибу та десерти.
Українці прокоментували звернення Клоротенка:
"Такого ще ніхто не бачив": Україна переплюнула Пентагон, подробиці
Відбувся перший у цьому році масштабний обмін полоненими: "Серед визволених Героїв..."
Юнаки побили добровольця за зауваження на зупинці, відео: тепер потрібен місяць реабілітації
Захисник "Азовсталі" Діанов поділився правдою про родичів: "Наді мною знущалися, а дєд…"
Суперфінал МайстерШеф. Битва сезонів обернувся розчаруванням: "Ох, так прикро..."
«А багато хто вважає, що вміння готувати – це не корисне вміння. А мені так подобається, коли мої діти в ресторані ниють - давайте додому, мамина їжа смачніша ❤️;
Багато рецептів приймала з вашого сайту. Дякую за працю! ❤️; дякую за рецепти, мені це допомагає вдома».
Нагадаємо, "Мастер Шеф" Клопотенко показав рецепт соковитих курячих котлет на пару.
Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко поділився рецептом українського сендвіча з буряком.
Також Politeka писала, що Євген Клопотенко з "Мастер Шеф" показав рецепт ароматної випічки.