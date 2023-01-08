Відомий кухар, «МастерШеф» Євген Клопотенко цього разу висловився про те, як потрібно новий рік починати з уміння, яке стане вашою базою і стабілізуватиме щоразу, коли незрозуміло, що відбувається.

«Я вірю, що готувати домашню їжу – саме таке вміння. Тому що зварив борщу, наліпив котлет чи спік пиріг і вже відчуваєш чудові емоції. Тобі добре, коханим людям добре і світ здається лагіднішим до тебе. Якось це так. Тож готуйте» - ділиться Клопотенко.

Він нагадав, що заради цього створив добірку, яка допоможе багатьом українцям готувати салати, супи, другі страви, м'ясо, рибу та десерти.

Українці прокоментували звернення Клоротенка:

«А багато хто вважає, що вміння готувати – це не корисне вміння. А мені так подобається, коли мої діти в ресторані ниють - давайте додому, мамина їжа смачніша ❤️;

Багато рецептів приймала з вашого сайту. Дякую за працю! ❤️; дякую за рецепти, мені це допомагає вдома».

Нагадаємо, "Мастер Шеф" Клопотенко показав рецепт соковитих курячих котлет на пару.

Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко поділився рецептом українського сендвіча з буряком.

Також Politeka писала, що Євген Клопотенко з "Мастер Шеф" показав рецепт ароматної випічки.