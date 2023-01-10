В подкасте с Петром Заставным артистка призналась, что таким человеком является Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Даша Астафьева хотела бы лично поблагодарить его за то, что он делает для страны. Более того, певица уже пыталась связаться с генералом.

Астафьева рассказала о случае, когда ужинала со своей семьей, выпила алкоголя и решила, что самое время записать видео для Валерия Залужного и поблагодарить его.

"Я как-то выпила и записала видео ему. Я ужинала, и мы немного выпили в семейном кругу. И я сказала, а давайте запишем и поблагодарим Залужного. И тут я немного почувствовала эту судьбу, когда мне чуваки шлют в личку всякое. Вот я немного такая тоже стала! Но мне не стыдно, потому что все мы знаем, какой он герой и как много он каждый день делает, как он нас успокаивает. Это мой герой, личный", – рассказала Даша.

Кроме того, Астафьева призналась, что после начала полномасштабного вторжения россии в Украину многое переосмыслила, честно посмотрела на свою жизнь и чувства к любимому.

"Я впервые об этом говорю, но когда я поняла, что у меня очень большие проблемы со здоровьем и понимаю, что это связано с отношениями. Я не буду углубляться. Но это напрямую связано с отношениями, и ты не можешь продолжать это и не можешь дальше рисковать жизнью", – поделилась артистка.

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.

Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок за границу.