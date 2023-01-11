В этот раз на своей странице в Instagram звезда обратилась к украинцам с просьбой о максимальном перепосте.

"Видимо, эти чиновники считают, что уже схватили Бога за бороду. 😡 Что они неприкасаемы, что им достаточно просто прийти вовремя на рабочее место, а дальше… Дальше как оно уже будет, так будет. Десятки! ‼️Сотни!‼️А, возможно , тысячи переселенцев из городов, где до сих пор ад, где количество утра не всегда совпадает с количеством вечеров… Где жизнь и смерть ходят рядом… Им удалось спастись благодаря невероятным усилиям военных и волонтеров. 🙏🏻Казалось бы здесь, где бои уже отгремели, они должны бы жить спокойно, потому что им пообещали всестороннюю помощь от всех ветвей власти. А что на самом деле? А не нужны они никому!!!😢‼️", — пишет возмущенная Ольга Сумская.

Она подчеркнула, что где-то есть призрачные «банки одежды», гуманитарная помощь, которую сотнями тонн отправляют нам наши партнеры, но вопрос – где это все?

"И почему они всего этого не видят?! ⁉️ Почему снова все проблемы перекладываются на плечи волонтеров? ⁉️ Добиваемся ли мы того, чтобы все они, семьи, которые увидели ад своими глазами, уехали из Украины навсегда?! Так за что тогда сражаются и гибнут наши ребята на этой проклятой войне?! ⁉️ Вопросов много!", — добавила актриса и обратилась к ряду украинских политиков, от местных до президента, чтобы они помогли решению вопросов помощи беженцам из пострадавших регионов Украины.

Напомним, Ольга Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.

Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.

Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.