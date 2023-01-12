Как оказалось, Клопотенко не спешит ни со свадьбой, ни с тем, чтобы выбрать ту единственную, с которой захочется прожить всю жизнь.
«У меня нет такого, что ты с одной девчонкой всю жизнь живешь. Сердце Евгения никогда не будет с одним человеком всю жизнь. Сейчас все подумают, что я гулящий, бабник. Если мне нравится девушка, и я с ней всю жизнь провожу, мне кажется, что это конец света. Мне с ней интересно, круто, но я хочу с ней видеться не очень часто, не каждый день», - сказал Клопотенко в интервью "Суспільному".
Откровение о личной жизни разделило украинцев на два лагеря: одни хвалят Клопотенко за честность, другие действительно называют бабником.
Некоторые также предполагают, что Клопотенко еще пожалеет о своем образе жизни:
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«Ничего, старость приходит ко всем и он еще пожалеет, что жизнь прошла зря»,
«Смело и правдиво! И это его выбор!», «Когда понадобится врач венеролог - борщ не поможет», «Зачем ему жениться, если он сам умеет и любит готовить?», «Это его жизнь, его выбор! И какое нам до этого дело? Псть живет, как хочет!»,
«Я думаю, что с ним встречаются такие же девочки, как и он. Какие не только его одного имеют. Серьезная девушка не будет с таким встречаться. Кузнечик»,
«Это честно. Вообще я уважаю людей, честно говорящих: Да, я не хочу вступать в брак, я не хочу рожать детей, я не хочу работать по диплому и тд. Они сразу дают понять свою позицию и у окружающих нет напрасных надежд. Я за честность» .
Ранее Евгений Клопотенко так рассказывал о своей жизни:
«Я просто раньше считал, что существует влюбленность и это на всю жизнь… А сейчас мне просто очень хорошо. И сейчас есть у меня отношения, потому что когда я говорю отношения, она говорит, что отношения только международные. Последние три недели... Это не западноукраинская краля, потому что они так воспитаны, что пока украдут [сердце], то надо с родителями [познакомиться], в церковь сходить... Это очень долго. Последние три недели в моем сердце поселилась Валерия».
Напомним, Евгений Клопотенко раскрыл рецепт оригинального блюда из гречки.
Также сообщалось, что Мастер Шеф. Профессионалы возвращаются, кто стал судьями и участниками.
Кроме того, Politeka.net писала, что "МастерШеф" Клопотенко преподал украинцам урок, как быстро научиться готовить.