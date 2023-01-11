Проект МайстерШеф. Професіонали 4 сезон вже зовсім скоро зможе порадувати глядачів, а саме – у лютому 2023 року.

Зйомки 4 сезони МайстерШеф. Професіонали стартували в павільйоні в середині листопада і продовжаться до кінця січня, пише Politeka.net.

Творці нового сезону стверджують, що «МайстерШеф. Професіонали» популяризуватимуть українські кулінарні традиції, а знімальний майданчик оснащений автономним енергоживленням.

Також відомо, що одним із учасників нового сезону МастерШеф. Професіонали став хлопець, який вразив суддів авторськими технологіями виробництва сирів.

Майстерність професійних кухарів цього сезону оцінюватимуть незмінні судді проекту «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

«Його буррата виявилася найкращою з того, що куштували наші досвідчені шеф-кухарі. Тому на нас чекає дуже цікавий сезон», — повідомив креативний продюсер проекту Володимир Турич.

За його словами, іншим учасникам нового сезону також вдалося вразити суддів під час кастингів.

Українці з великою наснагою поставилися до повернення МайстерШеф. Професіонали.

«Слава Богу, що МастерШеф повертається», «А я вірила і сподівалася, Майстер Шеф повертається на екрани, новий сезон, супер», «Голос Ектора змінився((( сподіваюся, з актором, який дублював його всі ці роки, все гаразд», «Нова озвучка Ектора, треба буде звикати», «Кращі судді всіх часів» , - пишуть користувачі у YouTube.

Деякі також відзначили зміни у зовнішньому вигляді Ярославського:

"Ярославський вирішив закосплеїти Шевченка. Такі довгі вуса".

Нагадаємо, українців засмутив "МастерШеф" з учасниками, яких вже немає в живих.

Також повідомлялося, що суперфінал МайстерШеф. Битва сезонів стала для деяких розчаруванням.

Крім того, Politeka.net писала, що "МайстерШеф" Клопотенко дав українцям урок, як швидко навчитися готувати.