Євген Клопотенко запропонував українцям приготувати боул із гречною, вареним яйцем та фетою.

"Глибока тарілка та три різні продукти, викладені окремо – ось вам основний принцип подачі боула. Виглядає дуже красиво. Ми нічого не змішуємо, тому кожен вибирає, яке поєднання буде на наступній виделці. Пропонуємо до відвареної гречки додати солоний сир фета, хрумкий свіжий огірочок та відварене яйце з помаранчевим жовтком. У вас вийде смачна, корисна та збалансована страва. У нас є ще один варіант – боул із гречки та яйцем пашот, що виконує роль соусу. Впевнені, що така подача зацікавить і дітей", — радить зірка "Мастер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

40 г гречки

1 яйце

1 огірок

70 г сиру фета

3 гілочки петрушки

1,5 ч. л. соняшникової олії

сіль до смаку

Спершу приготуйте гречку. Залийте окропом та залиште на декілька годин, чи всипте 40 г в сотейник, доведіть до кипіння, проваріть 2-3 хвилини, посоліть до смаку, накрийте кришкою та почекайте 20 хвилин.

Тим часом зваріть яйце протягом 8 хвилин, щоб жовток повністю приготувався.

"Візьміть глибоку широку тарілку та викладіть готову гречку. З одного боку додайте 70 г сиру фета, подрібнивши його руками на крупні крихти, з другого – порізані довільними шматочками свіжий огірок та порвані руками 3 гілочки петрушки. Зверху викладіть яйце, розрізане навпіл та полийте 1,5 ч. л. соняшникової олії. Одразу подавайте до столу", — пояснив Євген Клопотенко.

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