Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила кадры из новой фотосессии и рассказала о доме, который был ее с мужем мечтой.

Как видно, на новых фотографиях Наталка превратилась в настоящую хозяйку домика в селе. Правда, выглядит она очень нарядно и элегантно – на ней белоснежный наряд, который состоит из узких брюк, водолазки и корсета, а сверху она накинула необычное пальто. Волосы актрисы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Денисенко написала: "Хозяюшка стайл. До войны мы с мужем планировали приобрести домик, собирали средства, но полномасштабное кардинально изменило наши планы и жизнь… Но четко помню, как на прошлый новый год я загадывала встречать следующий праздник в своем домике – желание сбылось, но немного иным образом… Хотя этот домик "мой" только до весны, но я постоянно говорила, что мои желания всегда сбываются, вот и не верь после этого в чудеса. Как вам? Уже вижу, как после меня выстраивается очередь на аренду этой красоты".

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