Популярная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которая стала ведущей одного из сезонов шоу "Орел и Решка", а недавно ушла из продюсерского центра Потапа и Горовой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда вложила необычный снимок, который напоминает фото на документы, а в подписи к нему рассказала, с чего начала свой новый год.

Как видно, на фотографии Мишель предстала в совершенно несвойственном ей образе. На ней скромный серий пиджак и белый топ, волосы зачесаны назад и заплетены в косу, а на лице легкий макияж с выразительными бровями. Певица с легкой улыбкой смотрит куда-то в сторону.

В подписи к публикации Андраде написала: "Начала этот год с написания целей и желаний! Для меня это очень крутая практика, потому что она делает меня дисциплинированной и помогает идти дальше, не откладывая даже сложные пункты. Пожалуй, это пошло с детства: если написано на бумаге, я должна это сделать. А потом с большим удовольствием вычеркнуть этот пункт и понять, что я сделала! Например, в этом году я поставила цель каждое утро медитировать и пока дисциплинированно придерживаюсь этого. Не забывайте, что маленькие шаги приведут вас к великой цели!".

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