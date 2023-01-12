Украинская исполнительница Джамала поделилась с архивными фото и показала, как выглядела до большой популярности. Она очень редко показывает своим поклонникам родных ей людей. Исполнительница предпочитает не упоминать о своих родителях и старшой сестре Эвелине, которая проживает в Турции. Однако неожиданно знаменитость в своих Инстаграм-сториз показала кадры с "сестрой от другой мамы".

Так, певица поздравила с днем рождения свою подругу, которую называет "сестрой от другой мамы". К своему поздравлению Джамала добавила фотографии с близким человеком.

На кадрах Джамала предстала с короткими волосами и смешной челкой. На первом фото она надела солнцезащитные очки в квадратной оправе и блузку в морскую полоску. На втором снимке певица собрала волосы и выбрала для прогулки белую футболку с принтом, а также короткие джинсовые шорты с потертостями.

"Как хорошо, что ты родилась. Моя сестра от другой мамы. И хоть в деревне в Крыму, хоть в европейском городе – ты всегда выглядишь невероятно! Икона стиля! Просто будь счастлива", — обратилась к подруге исполнительница Джамала.

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.