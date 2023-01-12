Известная украинская певица Ани Лорак, которая сначала войны сохраняет молчание, не говоря о нападении россии на Украину, и продолжает выступать в стране-агрессоре, часто делится с поклонниками в Instagram подробностями свой жизни. Так, в этот раз запроданка выложила видео, в котором показала себя с молодым мужчиной.

Похоже, это новый возлюбленный Лорак, так как на видео они нежно обнимаются. Как видно, парочка запечатлена в интересной локации у воды, певица как будто замерзла, а парень ее согревает. К слову, новый бойфренд 44-летней артистки сильно моложе нее.

В подписи к публикации Лорак загадочно написала: "Начинается что-то новое". Российские поклонники тут же принялись засыпать свою звезду лайками и комментариями:

"Пусть это новое начало пусть не имеет конца".

"Так прекрасно видеть вас с такой очаровательной улыбкой".

"Такая маленькая, хрупкая девочка".

"Пусть это начало станет счастливым".

"На душе радостно видеть вас такой счастливой, видеть этот блеск в ваших глазах".

"Каролина, какая вы прекрасная".

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