Популярная украинская актриса Ксения Мишина, которая была героиней первого сезона реалити-шоу "Холостячка", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз актриса опубликовала необычное фото и сделала признание о своей любви к Украине.

Как видно, на новой фотографии Ксения запечатлена в темной комнате с черным кожаным диваном, на котором вальяжно разместилась. Перед камерой актриса появилась в элегантном черном пиджаке, ее длинные роскошные волосы распущены, а на лице легкий естественный макияж, который подчеркивает естественные черты.

В подписи к публикации Мишина написала: "Они называют нашу реальность "sensitive content", а мы пишем им письма: "Художник нужен своему народу и всему миру только тогда, когда его творчество сочетается с криком его нации". Я с тобой 🇺🇦".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Какие точные слова".

"Шикарная".

"Невероятная".

"Красивая очень".

"Очень метко".

"Нереальная".

"Очень красивая".

"Это точно".

"Прекрасная".

"Вы очень красивая и умная, с удовольствием читаю Ваши посты".

"Наша красавица. Прекрасная актриса и человек. Достойная дочь Украины".

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