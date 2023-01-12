Популярная украинская актриса Ксения Мишина, которая была героиней первого сезона реалити-шоу "Холостячка", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз актриса опубликовала необычное фото и сделала признание о своей любви к Украине.
Как видно, на новой фотографии Ксения запечатлена в темной комнате с черным кожаным диваном, на котором вальяжно разместилась. Перед камерой актриса появилась в элегантном черном пиджаке, ее длинные роскошные волосы распущены, а на лице легкий естественный макияж, который подчеркивает естественные черты.
В подписи к публикации Мишина написала: "Они называют нашу реальность "sensitive content", а мы пишем им письма: "Художник нужен своему народу и всему миру только тогда, когда его творчество сочетается с криком его нации". Я с тобой 🇺🇦".
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
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"Шикарная".
"Невероятная".
"Красивая очень".
"Очень метко".
"Нереальная".
"Очень красивая".
"Это точно".
"Прекрасная".
"Вы очень красивая и умная, с удовольствием читаю Ваши посты".
"Наша красавица. Прекрасная актриса и человек. Достойная дочь Украины".
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