Популярная украинская балерина, многолетняя судья шоу "Танців з зірками" и директор Киевского хореографического колледжа Екатерина Кухар, которая вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась элегантным фото и рассказала о результатах роботы ее балетного колледжа во время войны.
"Хочу оставить этот пост как напоминание: даже в темные времена имеем веру, команду и единомышленников, с которыми меняем мир к лучшему! Несмотря на все, 2022 год был продуктивным для @ksbc_official. Вместе с супер командой колледжа мы продолжали бороться за будущее детей и многое успели. Работаем дальше, чтобы наш украинский балет пленил сердца зрителей других фестивалей и исполнителей по всему миру", - написала Кухар и детально описала, что удалось сделать за прошлый год.
Украинцы не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Кати:
"Какие вы молодцы!".
"Благодарю вас искренне".
"Обожаю и восхищаюсь".
"Горжусь, и большое вам спасибо".
"Искренне вас благодарим!".
"Такая хрупкая и столько на своих плечах несете. Вы самая лучшая во всем мире!".
"Как фарфоровая статуэтка".
"Какая очаровательная красавица".
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