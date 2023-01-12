Известный украинский шеф-повар и судья "Мастер Шеф" представил рецепт мандаринового пирога

«Вы когда-нибудь жарили мандарины? Встречайте мандариновый пирог на сковороде. Начинал, когда был свет, а заканчивал готовить на горелке, но мы, украинцы, несокрушимые поэтому нас не испугать сложностями. Согласны? Поэтому когда хочется чего-то необычного, но простого и сладкого, предлагаю приготовить мой пирог» - написал Ярославский.

Для рецепта вам понадобятся такие ингредиенты:

-5-6 мандарин среднего размера

-20г сливочного масла

-30г сахар

-можно добавить молотый кардамон или корицу

Для теста:

-1 большое яйцо( или 2 манюна)

-50г молока

-50г сахар

-25г растительного масла

-120г муки

-5г разрыхлитель

-цедра лимона или ванилин

По рецепту необходимо сначала: на сковороду насыпать сахар и сливочное масло, помешивать лопаткой и довести до карамельного цвета. После класть срезом вниз, почищенные и разрезанные пополам мандарины (конечно, что косточки надо удалить), посыпать специями.

Далее следует налить подготовленное тесто, где все ингредиенты просто хорошо перемешаны венчиком (консистенция теста должна быть похожа на сметану!). Далее накрыть крышкой и печь пирог, пока тесто не пропечется.

«Готовность определяю или рукой или деревянной шпажкой. Также слежу за огнем, чтобы пирог подрумянился. Карамельный цвет означает, что блюдо готово и вкусно!» - написал Ярославский.

Он также дал несколько советов: мандарины лучше кислые, лучше еще подпечь и с другой стороны, переворачивать с помощью тарелки».

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.

Также сообщалось, что Владимир Ярославский честно ответил, как пришел в свою профессию.

Кроме того Politeka писала, что Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" попал под шквал критики из-за пересечения границы – Мартыновская вступилась.