Песня Нацотбора на Евровидение стала очень популярной в ТикТок, где оказалась в тренде.

Как пишет Politeka.net, в Украине недавно прошел Нацотбор на Евровидение, где победил коллектив TVORCHI. На втором месте разместилась исполнительница KRUTb, а тройку замкнула Jerry Heil. Украины довольно противоречиво отреагировали на результаты голосования. А теперь стало известно, что песня участницы FIЇNKA стала настоящим хитом в ТикТок. Об этом сообщает "Суспільне.Євробачення" в своем Инстаграм.

"Песня «Довбуш» участницы Нацотбора-2023 стала трендом в ТикТок", - написано было в публикации.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"В записи классно звучит, но вживую на Евровидении то грусть:(", "Удивлен, что этого еще в декабре не произошло", "Какая же дичь", "Поздно спохватились".



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