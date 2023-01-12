Как пишет Politeka.net, в Украине недавно прошел Нацотбор на Евровидение, где победил коллектив TVORCHI. На втором месте разместилась исполнительница KRUTb, а тройку замкнула Jerry Heil. Украины довольно противоречиво отреагировали на результаты голосования. А теперь стало известно, что песня участницы FIЇNKA стала настоящим хитом в ТикТок. Об этом сообщает "Суспільне.Євробачення" в своем Инстаграм.
"Песня «Довбуш» участницы Нацотбора-2023 стала трендом в ТикТок", - написано было в публикации.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"В записи классно звучит, но вживую на Евровидении то грусть:(", "Удивлен, что этого еще в декабре не произошло", "Какая же дичь", "Поздно спохватились".
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Напомним, победители Нацотбора TVORCHI представили неожиданный фит с Alyona Alyona
А еще Politeka сообщала, что новый скандал с Нацотбором на Евровидение-2023, TVORCHI выдвинули два обвинения
Также Politeka писала, что Кондратюк разочаровался в Нацотборе на "Евровидение-2023" и пояснил причину