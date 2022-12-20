Финалистка Нацотбора KRUTЬ обратилась к Суспільному по поводу музыкального сопровождения выступления TVORCHI в финале конкурса, а также касаемо издания трека «Heart Of Steel» дистрибуционным лейблом «Believe».
Во-первых, по словам KRUTЬ, в прямом эфире в припеве TVORCHI звучал дабл основного вокала, что является нарушением Правил Нацотбора. На это музыкальный продюсер Нацотбора Дмитрий Шуров отметил, что во время прослушивания записи выступления группы слышна дополнительная обработка в указанных секундах, которая может быть даблом, но такое несоответствие записи требованиям не существенно для оценки выступления и избрания победителями TVORCHI.
В оргкомитете добавили, что ряд мелких нарушений во время Нацотбора допустили сразу несколько финалистов, но ни одно из них не стало достаточным основанием для дисквалификации одного из участников.
Во-вторых, по словам KRUTЬ, компания Believe продолжает работать на территории страны-агрессора. Как пояснили представители Суспільного, Believe — это французская компания, занимающаяся дистрибуцией в Европе и Азии, и сотрудничество с ней не является нарушением правил Нацотбора. 5 из 10 финалистов Нацотбора опубликовали свои конкурсные песни через Believe, еще трое работали с ним недавно.
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Поэтому организационный комитет Евровидения принял решение, что обращение KRUTЬ не является основанием для прекращения участия TVORCHI в Нацотборе.
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