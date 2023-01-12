Известная на всю Украину защитница "Азовстали" Екатерина Полищук с позывным "Пташка", которая прошла через российский плен и вернулась домой, часто делится в Instagram яркими публикациями из своей жизни. Так, в этот раз Катя выложила в соцсети фото с военными и рассказала о своей новой миссии.

Как оказалось, Полищук после пережитого в Мариуполе и российского плена встретилась с украинскими военными, чтобы поддержать их боевой дух. По словам "Пташки", ее встретили очень тепло и уважительно. Как видно, на память они сделали совместное фото среди зимнего пейзажа и с украинским флагом в руках.

В подписи к публикации Катя написала: "Тем временем встретилась с новобранцами одного из подразделений Украинской Армии. Спасибо за теплый прием, внимание и уважительное отношение. Спасибо за выбор. Уважение, ребята. *Все, кто выдерживает встречу со мной – второй раз не приходит".

Украинцы тут же принялись лайкать и комментировать новую публикацию "Пташки", оставляя слова поддержки:

"Спасибо".

"Будьте уверены, они гордятся знакомством с вами".

"Спасибо, что ездишь к ребятам, поддерживаешь их. Это та составляющая, которую мало кто замечает, но она необходима. Гуд лак, птичка!".

"Если Вас благословила Птичка, все будет хорошо, поверьте".

"Какие красивые смелые лица".

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